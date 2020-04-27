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Tunceli'de Vefa ekiplerinin sahur mesaisi

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlara Kandilli tepside sahur yemeği dağıtıldı.

AA |
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Tunceli'de Vefa ekiplerinin sahur mesaisi

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların evlerinden çıkmaları yasaklanmıştı.

Evlerinden çıkamayan vatandaşlarınihtiyaçlarını gün içerisinde karşılayan, Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, gece saatlerinde de yaşlıların yardımına koşuyor.

Polis, jandarma ve çeşitli kamu kurumlarında çalışanlardan oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 155, 156, 112 numaralarını arayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gelen ihbarları kısa sürede değerlendirip vatandaşların sorunlarını çözüyor.

Tunceli'de Vefa ekiplerinin sahur mesaisi

SAHUR TEPSİSİ HAZIRLANDI

Tunceli'de de çalışmalarını gece de sürdüren ve özellikle ihtiyaç sahibi yaşlıları unutmayan görevliler, ramazan dolayısıyla yaşlılar için peynir, zeytin, bal, yağ, domates ve salata gibi yiyeceklerden oluşan sahur tepsisi hazırladı.

Tunceli'de Vefa ekiplerinin sahur mesaisi

KAPI KAPI DOLAŞIP İKRAM ETTİLER

Görevliler, her birinde ayrı ayrı kandil olan sahur tepsilerini, kapı kapı dolaşıp evlerine kadar götürdükleri yaşlılara ikram etti.

Böylece, Osmanlı'dan gelen "kapı kapı dolaşarak sahur yemeği ikram etme" geleneğini yaşatan görevliler, hem geleneğin unutulmamasını sağladı hem de yaşlıların gönüllerini fethetti.

Sahur tepsilerini alan ihtiyaç sahibi yaşlılar da görevlilere teşekkür edip memnuniyetlerini dile getirdi.

Tunceli'de Vefa ekiplerinin sahur mesaisi

Tunceli'de Vefa ekiplerinin sahur mesaisi

Tunceli'de Vefa ekiplerinin sahur mesaisi

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