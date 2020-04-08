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Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethetti

Jandarma 88 yaşındaki Sakine Nine'nin talep ettiği fidanları alıp bahçesine dikti, polis ise 75 yaşındaki Melek Nine'nin evine günlük kahvaltı götürmeye başladı.

Haber Merkezi |
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Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethetti

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de koronavirüs nedeniyle her türlü tedbir alınırken, valilik koordinesinde bir çok kurumun yer aldığı "Vefa Sosyal Destek Gurubu" sahada hizmet veriyor.

20 yaş altı ile 65 yaş üstünün sokağa çıkamaması üzerine kurulan ekipler, talep halinde ailelerin alış verişini yaptığı gibi, sosyal yardımlarda götürüyor.

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethetti

SAKİNE NİNE'NİN FİDANLARI DİKİLDİ

Grupta yer alan jandarma ekipleri ise 156 jandarma imdat hattını arayan 88 yaşındaki Sakine Almaz'ın bahçesine dikmek için talep ettiği fidan istediğini yerine getirdi.

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethetti

Fidanları teslim alan jandarma ekipleri, Sakine Nine'nin bahçesine götürüp dikimini gerçekleştirdi.

Sakine Nine ise, hem ekiplerin çalışmasını izledi hem de onlara teşekkür etti.

Tunceli’de 88 yaşındaki Sakine Ninenin fidanlarını jandarma dikti İZLE

MELEK NİNE'YE DE KAHVALTI GİDİYOR

Öte yandan grupta yer alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise 75 yaşındaki Melek Taş'la birlikte bir çok yaşlının evine günlük kahvaltısını götürmeye başladı.

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethetti

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethetti

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