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Tunceli'de yıldırımın isabet ettiği 20 koyun telef oldu

Hengirvan Yaylası’nda akşam saatlerinde yaylada otlatılan hayvan sürüsüne yıldırım çarptı. Olay sonrası 20 koyunun telef olduğu açıklandı.

İHA | 01.09.2019 - 11:57..
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Dün akşam saatlerinde bir çoban İsmail Acun'un hayvanlarını otlatmak üzere Hengirvan Yaylası’na götürdü.

20 KOYUN TELEF OLDU

Bu sırada başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Açık alanda bulunan sürüye yıldırım isabet etti.

Olay esnasında sürünün yanında bulunan çoban Sait Yıldız, ölümden kıl payı kurtulurken, yıldırımın isabet ettiği 20 koyun ise telef oldu.

Tunceli'de yıldırımın isabet ettiği 20 koyun telef oldu

ÇOBAN YARA ALMADI

Çobanın haber vermesi üzerine olay yerine giden sürü sahibi İsmail Acun, “Çoban korku içindeydi ve yaşadığı şoku atlatamamıştı. Yıldırım isabet etmesi sonucu 20 koyunumuzun telef olduğunu gördüm. Çok şükür ki çoban yara almadan kurtulmuştu. Tek tesellimiz bu oldu. Allah, afetlerden korusun.” dedi.

Aynı gün sabahında Elazığ'ın Palu ilçesinde ise bir keçi sürüsüne yıldırım isabet etmiş, keçilerin 12'si telef olmuş 4'ü yaralanmıştı.

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