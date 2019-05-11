taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9828
Euro
6.7261
Altın
1286.01
Borsa
88533.4
Gram Altın
247.449

Tunceli'deki operasyonlarda 1 asker şehit düştü

Tunceli'de eylem hazırlığındaki teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği, bir askerin de şehit olduğu bildirildi.

AA | 11.05.2019 - 21:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pülümür kırsalında eylem hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı, bir teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman jandarmamız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

119
Galatasaray deplasmanda Ç.Rizespor'u yendi

Galatasaray deplasmanda Ç.Rizespor'u yendi

504
YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

182
İran Suriye'ye petrol sevkiyatına yeniden başladı

İran Suriye'ye petrol sevkiyatına yeniden başladı

45
Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi Bahçeli'ye soruldu

Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi Bahçeli'ye soruldu

542
Türkiye gündeminin özeti

Türkiye gündeminin özeti

480
Emre Akbaba'nın kaval kemiği kırıldı

Emre Akbaba'nın kaval kemiği kırıldı

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir