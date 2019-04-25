Tunceli'deki PKK operasyonunda ele geçirilenler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar devam ediyor.

"MAĞARA İÇERİSİNDE 1 ERKEK CESEDİ BULUNDU"

Son olarak Tunceli merkez kırsalında bulunan mağaraya düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapan Tunceli Valiliği, "Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, 3 girişi bulunan doğal mağara içerisinde 1 erkek BTÖ mensubuna ait olduğu değerlendirilen ceset ele geçirilmiştir." denildi.

Tunceli'de 3 girişli mağaraya operasyon ViDEO

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda ele geçirilenlerle ilgili de bilgi verilen açıklamada; "6 adet EYP düzeneği, 62 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 10 adet şarjör kütüklüğü, 9 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 1 adet jeneratör, 3 adet akü, 20 adet devre kartı, 1 adet pil bloğu, 10 adet terörist kıyafeti, 20 çift mekap ayakkabı, 1 adet dürbün, 5 adet şemsiye, 200 m elektrik kablosu, 50 adet pil, 1 adet dikiş makinesi, 1 adet kıyma makinesi, 4 adet soba, 100 m branda, 1 adet semaver, 5 adet battaniye, 50 m halat, 1 adet fırın, 1 adet güneş paneli, 1 adet silikon tabancası, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 6 adet EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürüldüğü de aktarıldı.



