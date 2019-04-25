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Tunceli'deki PKK operasyonunda ele geçirilenler

Örgüte yönelik düzenlenen operasyonda; teröristlerin mağarasından çok sayıda iç çamaşırı ve etekler çıktı.

İHA | 25.04.2019 - 14:12..
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Tunceli'deki PKK operasyonunda ele geçirilenler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar devam ediyor.

"MAĞARA İÇERİSİNDE 1 ERKEK CESEDİ BULUNDU"

Son olarak Tunceli merkez kırsalında bulunan mağaraya düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapan Tunceli Valiliği, "Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, 3 girişi bulunan doğal mağara içerisinde 1 erkek BTÖ mensubuna ait olduğu değerlendirilen ceset ele geçirilmiştir." denildi.

Tunceli'deki PKK operasyonunda ele geçirilenler

Tunceli'de 3 girişli mağaraya operasyon ViDEO

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda ele geçirilenlerle ilgili de bilgi verilen açıklamada; "6 adet EYP düzeneği, 62 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 10 adet şarjör kütüklüğü, 9 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 1 adet jeneratör, 3 adet akü, 20 adet devre kartı, 1 adet pil bloğu, 10 adet terörist kıyafeti, 20 çift mekap ayakkabı, 1 adet dürbün, 5 adet şemsiye, 200 m elektrik kablosu, 50 adet pil, 1 adet dikiş makinesi, 1 adet kıyma makinesi, 4 adet soba, 100 m branda, 1 adet semaver, 5 adet battaniye, 50 m halat, 1 adet fırın, 1 adet güneş paneli, 1 adet silikon tabancası, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 6 adet EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürüldüğü de aktarıldı.

Tunceli'deki PKK operasyonunda ele geçirilenler

Tunceli'deki PKK operasyonunda ele geçirilenler

Tunceli'deki PKK operasyonunda ele geçirilenler

Tunceli'deki PKK operasyonunda ele geçirilenler

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