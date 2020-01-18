taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5316
Altın
1557.18
Borsa
121474.75
Gram Altın
294.857
Bitcoin
52443.76

Tunceli’deki yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonu

Yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

İHA | 18.01.2020 - 18:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve tefecilik kapsamınca çalışma yapıldı.

Polisin yaptığı çalışmada bahis oynatıp tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslar belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 6’sı 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan, 1’i ise tefecilik suçundan tutuklandı.

12 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Sakarya'da toprağa gömülü bidonlardan uyuşturucu çıktı
Akyazı ilçesinde, narkotik köpeklerle bir ev ve bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülen bidonlarda 11 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Çerkezköy ilçesinde otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Oğlunu 12 yerinden bıçaklayıp öldüren anne, intihar etti
Tokat'ta 10 yaşındaki oğlu Kayra'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar eden anaokulu öğretmeninin, cinayet ve intihardan önce eşini aradığı ortaya çıktı.
Tunceli'de kaybolan Gülistan'ın son görüntüsü
Bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan kişinin, kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) olduğu tespit edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni yasayla birlikte 42 bin kişi tahliye olacak

Yeni yasayla birlikte 42 bin kişi tahliye olacak

453
Hafter'in sözcüsünden küstah sözler

Hafter'in sözcüsünden küstah sözler

486
İtalya'dan Türkiye'ye sıcak mesajlar

İtalya'dan Türkiye'ye sıcak mesajlar

105
İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı

İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı

98
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı rekora yürüyor

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı rekora yürüyor

116
Somali'de Türklere yönelik bombalı saldırı

Somali'de Türklere yönelik bombalı saldırı

151
Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali

Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali

809
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir