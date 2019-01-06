Tuncelili öğrenciler müze kurdu

Tunceli'de bir grup ilkokul öğrencisi, sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesiyle, ninelerinden, babalarından aldıkları eski eşyalarla okulda 'Geçmişten Gelenler Müzesi' oluşturdu.

Kent merkezindeki Elif Güntaş İlkokulunun sınıf öğretmeni Öznur Çakmak Demir, öğrencilere müzeyi tanıtmak ve sevdirmek amacıyla proje hazırladı.

BÜYÜKLERİNDEN ALDIKLARI EŞYALARI SERGİLEDİLER

'Geçmişten Gelenler Müzesi Projesi' için öğrencilerden destek isteyen Deniz, çocukların, aile büyüklerinden aldıkları köstekli saatten bez bebeğe, bakır kaplardan dişçi malzemelerine, eski paralardan kartpostallara kadar birbirinden farklı yaklaşık 70 eski eşyayı okulun bir bölümünde topladı.

"ÖĞRENCİLER İÇİN FARKLI BİR ÖĞRENME ORTAMI OLDU"

Elif Güntaş İlkokulu Müdür Yardımcısı Filiz Salduz, "Öğrencilerimiz için farklı öğrenme ortamları ve farklı öğrenme alanları yaratmaya çalışıyoruz. Geçmişten günümüze gelen ve burada sergilenen eserlerle öğrencilerin müzeyi öğrenmelerini sağlamayı amaçladık. Katkılarından dolayı öğrencilerimize, öğretmenimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ESKİ EŞYALARI GELECEĞE TAŞIYORLAR

Projede görev alan 4. sınıf öğrencisi Cemre Aydoğdu, müze sayesinde geçmişte insanların hangi eşyaları kullandığını öğrendiğini belirtti.

Müzede sergilenen eserlerin hepsini incelediğini anlatan Aydoğdu, "Müzeyle eskiden kullanılan eşyaları geleceğe taşımayı amaçladık" dedi.

"EŞYA BAKIMINDAN ZENGİN BİR MÜZE"

Öğrencilerden Eylül Alaz Gündoğan da artık müzeyi daha çok sevdiğini ifade ederek, "Müzede bir sürü eşya var. Müzeyle geçmişte kullanılan eşyaları artık daha iyi tanımaya başladık. Daha önce hiç böyle eski eşyalar görmemiştim" şeklinde konuştu.



