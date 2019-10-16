Tunceli'de Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 2 yıl önce ürettikleri "Munzur" adlı elektrikli otomobilin ardından çalışmalarına devam ederek, daha az yakıt tüketimi olan bir başka araç daha tasarladı.

1 LİRA 2 KURUŞLUK YAKIT HARCAYIP 100 KM YOL YAPIYOR

Hızır Aleyhisselam'dan esinlenerek "Hızır" adı verilen elektrikli araç, tek şarj ile 200 kilometre mesafe kat edip saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. 17 kişilik bir ekip tarafından üretilen "yakıt cimrisi" Hızır, 1 lira 2 kuruşluk yakıt harcayarak 100 kilometre yol alabiliyor.

Tuncelili öğrencilerin yaptığı otomobil VİDEO



"TÜRKİYE'NİN EN EKONOMİK ARACI"

Aracın yaklaşık 53 bin liraya mal olduğunu dile getiren üniversitenin Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Bilgin Zengin, şunları söyledi: "Hızır'da öncelikli hedefimiz, tek şarjla daha uzun mesafelere gitmekti. Daha önceki aracımızla tek şarjda 130 kilometre mesafe yapılabilirken, yeni aracımızda ise 200 kilometre mesafeye ulaşabiliyoruz. Hızır'ın temel amaçlardan biri de yakıt sarfiyatı yönündeydi. Daha önceki aracımızda, 2017 yılında, 100 kilometrede 1.3 lira yakıt sarfiyatımız söz konusuydu. Bu yıl yaptığımız Hızır ise 100 kilometrede 1 lira 2 kuruş yakıt sarf ediyor. Bu anlamda aracımızın performansı ve ekonomikliği gayet üst düzeyde. Munzur Üniversitesi olarak tamamen kendi laboratuvarlarımızda, kendi akademik kadromuz ve öğrencilerimizle ürettiğimiz bu araç, 1 lira 2 kuruş yakıt sarfiyatıyla Türkiye'nin en ekonomik, bütçeyi yormayan aracıdır."

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