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Tunceli'nin geleneği hala yaşatılıyor

Sürüden ayrılan koçların tek tek boyanıp boyunlarına elma asılarak sürüne karıştığı 'koç katımı' geleneği, hala devam ediyor.

İHA | 01.09.2019 - 13:40..
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Tunceli'de yaz aylarında hayvancılıkla uğraşanları tatlı bir telaş sardı.

Eskiye dayanan 'koç katımı' geleneği, Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Hel Yaylası’nda sürüyor.

Tunceli'nin geleneği hala yaşatılıyor

KOÇLAR BOYANIP BOYUNLARINA ELMA ASILIYOR

Erkekler, sabahın erken saatlerinde boyadıkları koçların vücutlarına desenler çizip boyunlarına elma asıyor. Kadınlar ise gelecek yılın bereketli geçmesi amacıyla "kömbe" pişirip yayladakilere dağıtıyor.

ELMALARI ALMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞIYORLAR

Ritüel, koçların çocuklar tarafından sürüye katılmasıyla sona eriyor. Kimi çocuklar sürüye katılan koçlara binerken, kimileri de boyunlarına asılan elmaları almak için birbirleriyle yarışıyor.

Tunceli yaylalarında Koç katımı geleneği VİDEO

'KOÇ KATIMI' EYLÜLDE YAPILIYOR

Koç katımının oldukça eski bir gelenek olduğunu söyleyen Özer Gündoğdu, “Eylül aylarında koç katımı yapılır. Yaylaya geldiğimiz zaman koçları sürüden ayırırız. Koç katımı eski bir gelenektir. Katım öncesi koçlar boyanır. Şöyle bir benzetme yapalım, genç biri yeni evlendiği zaman kına sürülür ya bu da onun bir benzetmesidir. Boyunlarına elma takarız. Evde ’bıcik’ dediğimiz niyaz yapılır ve komşulara, çocuklara dağıtılır. Yıllardan bu yana devam eden bir gelenektir. Biz de elimizden geldiğince devam ettirmeye çalışıyoruz. Elmayı ipe takıp koçların boynuna asıyoruz. Ondan sonra koçları bırakıyoruz ve çocuklar onları kovalamaya başlıyor. Çocuklar da koçların boynundan elmayı söküp yiyorlar.” dedi.

Tunceli'nin geleneği hala yaşatılıyor

"ŞANS GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

Koç salımı sonrası elmayı almayı başaran çocuklardan Nehir Demir, “Babamlar, koçları tutup boyunlarına elma astılar. Sürünün içine saldılar, bizler de peşlerinden koştuk. İlk elmayı kim kapacak diye birbirimizle yarışıyorduk. İlk yakalayan ben oldum. Bunun bana şans getireceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Tunceli'nin geleneği hala yaşatılıyor

KOÇLAR İÇİN LOKMA DAĞITIYORLAR

Koç katımı nedeniyle kömbe pişiren Sevim Gündoğdu, “Koçların niyazını yaptık. Niyazımızı komşulara, çocuklara dağıttık. Eskiden gelen bir geleneğimiz bu. Koçlar için lokma dağıtıyoruz, çünkü onlar bizim rızkımızdır.” dedi.

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