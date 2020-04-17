Tundra nedir

Dünyanın kuzey kutup bölgesinde bulunan ve çalılar, bodur ağaçlar ve karayosunları denilen bitkilerden oluşan tundra, kutup bozkırıi olarak da adlandırılır.

Tundralar yılın dörtte üçünden uzun bir süre karlarla örtülü kalır. Yaz aylarının yağışlı oluşu dolayısıyla bölge bataklık ve turbalık bakımından da zengindir.

DÜŞÜK SICAKLIKLARA KARŞI DİRENÇLİDİR

Karayosunları, likenler, Kutup söğüdü ve bodur huşlar, hakim bitki örtüsünü oluşturur.

Bu çeşitlilik göstermeyen bitki örtüsünde bulunan bitki türleri, yazın maksimum 10°C’yi bulan, kışın ise -32 °C’ye kadar düşen sıcaklıklara uygun özellikler gösterir.

REN GEYİĞİ BU İKLİM KUŞAĞINA UYUM SAĞLAR

Bu tip bitki örtüsünün hakim olduğu yerlerde gözlenen tundra iklimi, Avrupa'nın kuzey kıyıları, Kuzey Sibirya, Kuzey Kanada, Krolla Adası kıyıları ve orta kuşaktaki yüksek dağlarda etkisini gösterir.

Tundralarda bulunan hayvan türleri genellikle beyaz renktedir. Ren geyiği, kurt ve ayı, tundra iklimine uyum sağlayabilen hayvanlardır.