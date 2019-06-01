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Tünel girişinde kaza: 6 yaralı

Bayram için memleketlerine giden ailenin bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.

İHA | 01.06.2019 - 20:12..
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Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Karahan tüneli girişinde Emrah Ergiş yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki levhaya çarptı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEMELER BAŞLADI

Kazada sürücü Emrah Ergiş ile araçtaki Cebrail, Nihal, Şilan Zeynep ve Fatma Ergiş yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımı ile araçtan çıkartılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tünel girişinde kaza: 6 yaralı

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