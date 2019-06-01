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Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar

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1 ABD, Çin mallarından yüzde 25 vergi almaya başladı Çin’den ABD'ye limanlar yoluyla gelen binlerce ürünü çeşidine yüzde 25’lik ithalat vergisi uygulandı.

2 Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu Etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

3 Tünel girişinde kaza: 6 yaralı Bayram için memleketlerine giden ailenin bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.

4 Almanya’da mülteci kampında isyan: 3 gözaltı Ülkede bir mülteci kampında isyan eden 30 kadar mülteciye polis müdahale etti, 3 mülteci gözaltına alındı.

5 Bayram tatili yolunda kaza bilançosu: 12 ölü 83 yaralı Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinde yaşanan kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 83 kişi hastanelere kaldırıldı.

6 Şenol Güneş milli maçları değerlendirdi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaptığı basın toplantısında önce Özbekistan maçından sonra da Fransa ile oynayacağımız resmi mücadeleden galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.