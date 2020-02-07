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Tünelde duvara çarpan tır sürücünün burnu bile kanamadı

Sancaktepe’de bir tünelde seyir halinde olan tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımı aşıp duvara çarparak durabildi. Kazayı sürücü, şans eseri yara almadan atlattı.

İHA | 07.02.2020 - 10:47..
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İstanbul Sancaktepe’de seyir halinde olan yabancı uyruklu tır şoförü Celil Hanmuhammedi, tünelde ilerlediği sırada bir maddenin dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptı, kaldırımı aşıp duvara çarparak durabildi.

Tünelde duvara çarpan tır sürücünün burnu bile kanamadı

YARA ALMADAN KURTULDU

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı tır şoförü yara almadan atlattı. Tırda büyük maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle tünel bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Tırın çekici yardımıyla yoldan çekilmesiyle trafik akışı tekrar eski haline döndü.

Tünelde duvara çarpan tır sürücünün burnu bile kanamadı

"YAĞ VE SU VARDI"

Kaza yapan tır şoförü Celil Hanmuhammedi, “Yerde yağ ve su vardı, çamurluydu yer biraz, kaydı. Kolum biraz ağrıyor.” dedi.

Tünelde duvara çarpan tır sürücünün burnu bile kanamadı

Tünelde duvara çarpan tır sürücünün burnu bile kanamadı

Tünelde duvara çarpan tır sürücünün burnu bile kanamadı

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