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Tünelde mahsur kalan 9 yavru köpek kurtarıldı

Ankara'da annelerinin yaklaşık 1 ay önce yavruladığı tünelde meydana gelen çökme nedeniyle mahsur kalan 9 yavru köpek, AKUT ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

DHA | 08.03.2020 - 02:30..
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Gölbaşı ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 806'ncı Sokak yakınındaki boş arazide bulunan 6 metre uzunluğundaki tünelde bir sokak köpeği, yaklaşık 1 ay önce 9 yavru köpek doğurdu.

Tünelde mahsur kalan 9 yavru köpek kurtarıldı

TÜNELİN GİRİŞİ ÇÖKTÜ, ANNE YAVRULARINA ULAŞAMADI

Sokak köpeği, tünelin girişinde bugün meydana gelen çökme nedeniyle, yavrularını beslemek için tünele giremedi. Yavrularına ulaşamadığı için tünelin başında uluyan köpeğin sesini, mahalle sakinleri duydu ve itfaiyeye haber verdi. Gölbaşı Belediyesi itfaiyesi de AKUT ekiplerinden destek istedi.

Tünelde mahsur kalan 9 yavru köpek kurtarıldı

2 SAATLİK ÇABAYLA YAVRULAR, ANNELERİNE KAVUŞTU

Çalışma başlatan ekipler, önce tünelin girişini kepçeyle kazarak genişletti. 2 saat süren çalışmanın ardından 9 yavru köpek de sağlıklı halde tünelden kurtarıldı.

Tünelde mahsur kalan 9 yavru köpek kurtarıldı

Karton koli içine yerleştirilen yavru köpekler ile anne köpeğe bir mahalle sakini sahip çıktı. Anne köpek, mahalle sakininin evine götürülen yavrularını saatler sonra emzirdi.

Tünelde mahsur kalan 9 yavru köpek kurtarıldı

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