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Tunus insani şartlardan yoksun göçmen merkezini kapatıyor

Tunus, ülkenin güneyindeki Medenin kentinde bulunan düzensiz göçmen geçici yerleşim merkezini kapatmaya hazırlanıyor.

AA | 21.03.2019 - 21:15..
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Anayasal Kurumlarla İlişkiler, Sivil Toplum ve İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Fadıl Mahfuz, Medenin kentindeki düzensiz göçmen geçici yerleşim merkezini ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, merkezi kapatmayı planladıklarını söyledi.

Mahfuz, "Buradaki göçmenlerin içinde bulunduğu durum, onurlu bir yaşam için gereken şartları barındırmıyor." dedi.

GÖÇMEN KAMPLARI KAPATILIYOR

AA muhabirine konuşan Tunus Kızılayı Medenin Şubesi Başkanı Munci Selim de merkezi kapatma işlemlerine 8 Nisan'da başlanacağını belirtti.

Uluslararası örgütlerle iş birliği halinde göçmenler için başka bir yer bulunacağını kaydeden Selim, merkezin 2017'de bin 600 düzensiz göçmeni karşıladığını, 2018'de ise bu sayının 2 bin 400'e yükseldiğini aktardı.

Göçmenler de sayının çok fazla olması nedeniyle merkezin mutfağında uyuduklarını ve yaşanan hijyen sorunuyla bağlantılı olarak çeşitli hastalıklarla mücadele ettiklerini anlattı.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenler için Tunus topraklarında kamp kurulmasını kabul etmediklerini belirterek, Avrupa'ya yönelik göçmen trafiğinin tüm sorumluluğunu almayacaklarını ifade etmişti.

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