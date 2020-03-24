Tunus: İtalya tıbbi alkol yüklü gemiye el koydu

Koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ülke olan İtalya, skandal bir iddia ile gündemde...

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, ülkesine tıbbi alkol taşıyan bir gemiye, İtalya tarafından el konulduğunu söyledi.

İTALYANLAR GEMİYE EL KOYDU

Museylini, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "İtalyanlar, Tunus’a doğru gelen tıbbi alkol yüklü bir gemiye el koydu." dedi.

KORKUDAN EKİPMAN ÇALIYORLAR

Olayı, Çin'den İtalya'ya tıbbi maske taşıyan bir kamyona Çekya'da el konulmasına benzeten Museylini, "Tüm Avrupa ülkeleri bir histeri yaşıyor. Hepsi koronavirüs korkusundan tıbbi ekipmanları çalıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Museylini, geminin nereden geldiğine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak Tunus makamları, daha önce Çin’in kendilerine tıbbi malzeme göndereceğini duyurmuştu.

TIBBİ MALZEME EKSİKLİĞİ VAR

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkelerde, tıbbi ekipman eksikliği öne çıkıyor. Birçok ülke sağlık ekipmanları ve yardımcı ürünlerde ihracat yasağı getirdi.

TUNUS VE İTALYA'DA SON DURUM

Tunus’ta şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 89 olarak açıklandı.

İtalya ise salgına en çok kurban veren ülke konumunda. İtalya'daki toplam teyitli vaka sayısı 60 binin üzerine çıkarken, 6 binden fazla insan hayatını kaybetti.

ÇEKYA DA BİR GEMİYE EL KOYDU

Çekya makamları ,geçen hafta Çin'in İtalya'ya gönderdiği ve Losovice kentinde sevk için bekleyen 110 bin maskeden oluşan tıbbi yardıma el koymuştu.

İki ülke arasındaki kriz, Çekya'nın, İtalya'ya aynı miktarda maske göndereceğini açıklamasıyla çözülmüştü.