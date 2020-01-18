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Cumhurbaşkanlığı korumalarına yönelik saldırı davasında 8 sanığa idam

Tunus'ta mahkeme 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayını hedef alan bombalı saldırı davasında yargılanan 8 kişiyi idam, bir kişiyi müebbet, bir kişiyi de 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

AA | 18.01.2020 - 16:49..
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Asliye Mahkemesi Savcı Vekili Muhsin ed-Dali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus Asliye Ceza Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesinin 24 Kasım 2015'te başkent Tunus'taki Muhammed Hamis Caddesi'nde Muhafız Alayını hedef alan bombalı saldırı davasının karara bağlandığını belirtti.

8 SUÇLUYA İDAM, BİR SUÇLUYA MÜEBBET

Dali, mahkemenin 4'ü tutuklu, 6'sı da gıyabında yargılanan sanıklardan 8 kişiyi idam, bir kişiyi müebbet, bir kişiyi de 10 yıl hapis cezasına çarptırdığını aktardı.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı korumalarını hedef alan 2015'teki intihar saldırısında 12'si koruma olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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