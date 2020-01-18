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Erdoğan, havalimanı metrosu için ilk kaynak töreninde

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1 Oğlunu 12 yerinden bıçaklayıp öldüren anne, intihar etti Tokat'ta 10 yaşındaki oğlu Kayra'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar eden anaokulu öğretmeninin, cinayet ve intihardan önce eşini aradığı ortaya çıktı.

2 Kanal İstanbul'a hayır diyenler sokağa indi ÇED raporu onaylanan Kanal İstanbul Projesi'ne karşı olanlar Sancaktepe'de "insan zinciri" oluşturuldu.

3 Zehra Çilingiroğlu eski imajına döndü Sosyal medyada hayranlarını ikiye bölen Çilingiroğlu, çareyi koyu saç rengine dönmekte buldu.

4 Havalimanı metrosunda ilk ray kaynağı Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na gidecek olan metronun ilk ray kaynağını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

5 Macron'un görüntüsünü paylaşan gazeteci gözaltında Fransa'da eylemciler Macron'un gittiği tiyatro salonunu bastı. Apar topar salondan kaçırıldıktan sonra Macron'un görüntülerini paylaşan gazeteci gözaltına alındı.

6 Cumhurbaşkanlığı korumalarına yönelik saldırı davasında 8 sanığa idam Tunus'ta mahkeme 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayını hedef alan bombalı saldırı davasında yargılanan 8 kişiyi idam, bir kişiyi müebbet, bir kişiyi de 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.