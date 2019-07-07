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Tunus'ta kamu kurumlarına girişte peçe yasağı

Ülkede gerçekleştirilen 2 terör saldırısı sonrası bu kararın alındığı açıklandı.

AA | 07.07.2019 - 17:55..
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Tunus'ta "yüzü görünmeyen kişilerin" güvenlik gerekçesiyle devlet kurumlarına girişini yasaklayan kararnamenin başbakan tarafından imzalandığı belirtildi.

"KARARNAME İMZALANDI"

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in Danışmanı Müfdi el-Mesdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yüzü kapalı kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına girişini yasaklayan kararname başbakan tarafından imzalandı." dedi.

Tunus'ta kamu kurumlarına girişte peçe yasağı

Tunus bu kararıyla peçe takanlara ilişkin yasak uygulayan Avrupa ülkelerine katıldı. Daha önce Cezayir'de kamu kurumlarında çalışan kişilerin yüzlerini kapatan peçe giymeleri yasaklanmıştı.

KARARIN GEREKÇESİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, güvenlik birimleri başkentteki intihar saldırılarıyla ilişkili kovaladıkları şüphelinin "peçe takarak kadın kılığında kaçtığı" gerekçesiyle bu kararın alındığını öne sürdü.

Başkent Tunus'ta geçen hafta biri emniyet merkezi, diğeri devriye gezen polis aracını hedef alan iki intihar saldırısında iki polis ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

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