Tunus'ta Prens Muhammed'in ziyaretine yoğun tepki

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çıktığı bölge turu kapsamında, Arap Baharı'nın beşiği ve son kalesi Tunus'u ziyaret edeceği açıklamasının ardından, ülke siyasetinden, sivil toplumundan ve basınından yoğun tepki geldi.

"TUNUS'UN KİRLETİLMESİNE HAYIR"

Prens Muhammed'in ziyaretine tepki gösteren başlıca oluşumlardan, Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, başkentteki binası üzerine dev pankart açarak tepki gösterdi. Suudi Arabistan geleneksel kıyafetindeki bir figür elinde motorlu testere ile arkadan görüntüsü resmedilen pankartta, "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine, hayır" yazısı yer aldı.

Sol partilerin bir araya geldiği ve mecliste 15 vekile sahip oluşum Halkçı Cephe Sözcüsü Hama el-Hemami, Suudi prensin ziyaretini "Tunus halkına, devrimine ve prensiplerine karşı bir kışkırtma şeklinde" niteledi.

"KATİL BİN SELMAN"

Benzer şekilde, Tunuslu milletvekili İmad ed-Daimi, bütçe görüşmeleri sırasında parlamentoda konuşmasında, "Katil Bin Selman, Tunus'a ne hoş geldin ne sefa getirdin" yazılı döviz göstererek, Suudi Veliaht Bin Selman'ın ülkesini ziyaret etmesini istemediğini söyledi.

Öte yandan, Tunuslu sivil toplum temsilcileri ve aktivistler, sosyal medya üzerinden Muhammed bin Selman'ın ziyaretinin planlandığı salı günü için protesto gösterisi çağrısı yaptı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Naci Bağuri, ziyaret üzerine basına yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın kanı henüz kurumadı. Katil (Muhammed) Bin Selman, demokratik geçiş ülkesi Tunus'ta istenmiyor." diye konuşmuştu.

Tunus'ta aktivist hukukçu bir avukat grubu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 27 Kasım'da gerçekleştirmesi planlanan Tunus ziyaretini engellemek için Tunus yargısına dava dilekçesi sunmuştu.

Tunus Gazeteciler Sendikası da aynı şekilde cumhurbaşkanına hitaben mektubunda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Tunus ziyaretiyle "kanlı sicilini aklamaya" çalıştığını iddia etmişti.