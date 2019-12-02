Tunus'taki otobüs kazasında ölü sayısı attı

Doğa harikası güzelliğiyle ziyaretçileri cezbeden Çıldır Gölü, Ardahan'da etkili olan kar yağışıyla beyaz bir örtüye bürünerek adeta "gelinlik" giydi.

Çıldır Gölü kışın da büyülüyor

Ödemiş ilçesinde narkotik ekipleri, uyuşturucu bulundurma, ticaretini yapma ve kullanma sebebiyle 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Akıllı telefonları ucuza alma yöntemi: Yenilenmiş telefonlar

Akıllı telefonları daha ucuza satın alabileceğiniz yenilenmiş telefonlar için yeni bir satın alma rehberi hazırladık.