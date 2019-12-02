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Tunus'taki otobüs kazasında ölü sayısı attı

Dün Tunus'ta devrilen otobüs nedeniyle ölü sayısı 26'ya çıktı.

AA | 02.12.2019 - 14:40..
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Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Sağlık Bakanlığı Basın Sorumlusu Şükri Nıfti, dün başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube'ye doğru seyir halindeki otobüsün devrilmesi neticesinde son verilere göre yolculardan 26'sının hayatını kaybettiğini, 17'sinin yaralandığını belirtti.

AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Nıfti, dünden bu yana Adli Tıp denetiminde kimliği tespit edilen yolcuların naaşlarının, ailelerine teslim edildiğini aktardı.

Tunus'taki otobüs kazasında ölü sayısı attı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı, söz konusu kazanın, özel bir seyahat acentesine ait otobüsün seyir halinde iken vadiye devrilmesiyle meydana geldiğini bildirdi. Kaza nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, otobüs kazasında 24 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

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