taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said

Tunus'ta ikinci turu tamamlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu.

İHA | 13.10.2019 - 23:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Tunus'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said

SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİNE GÖRE

Tunus'ta araştırma şirketi Sigma'nın yayınladığı sandık çıkış anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said, oyların yüzde 76'sını alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Medya üzerindeki nüfuzu ile öne çıkan Nebil Karvi'nin ise oyların yüzde 23'ünü aldığı belirtildi. Tunus Yüksek Seçim Komisyonu, 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranını yüzde 57.8 olarak duyurdu.

Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı kaza yaptı

Acun Ilıcalı kaza yaptı

273
Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler

Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler

624
YPG, Tel Abyad'dan kaçtı

YPG, Tel Abyad'dan kaçtı

269
Trump'tan Barış Pınarı Harekatı için yeni saçma açıklama

Trump'tan Barış Pınarı Harekatı için yeni saçma açıklama

149
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüşmesini anlattı

258
Metin Feyzioğlu sınıra gitti

Metin Feyzioğlu sınıra gitti

322
Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

364
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir