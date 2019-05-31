Tüp depolarının olduğu alanda yangın

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yeni Mezarlık ve Tüp Depoları mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan bitki örtüsü yangını kısa sürede 40 hektarlık alana yayıldı.

TÜP DEPOLARI YAKININDA YANGIN

İhbar üzerine çok sayıda yangın noktasına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine vatandaşlarda ekiplere yardım etti.

İtfaiye ekipleri, tüp depolarına yakın alanda çıkan yangına müdahalesi sürerken, çok sayıda tüp yüklü araç alandan uzaklaştırıldı.