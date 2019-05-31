taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8418
Euro
6.5362
Altın
1305.54
Borsa
90589.73
Gram Altın
244.785

Tüp depolarının olduğu alanda yangın

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 40 hektarlık alanda yangın çıktı. Yangının tüp depolarına yakın alanda çıkması büyük panik yaşattı.

İHA | 31.05.2019 - 23:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yeni Mezarlık ve Tüp Depoları mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan bitki örtüsü yangını kısa sürede 40 hektarlık alana yayıldı.

Tüp depolarının olduğu alanda yangın

TÜP DEPOLARI YAKININDA YANGIN

İhbar üzerine çok sayıda yangın noktasına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine vatandaşlarda ekiplere yardım etti.

Tüp depolarının olduğu alanda yangın

İtfaiye ekipleri, tüp depolarına yakın alanda çıkan yangına müdahalesi sürerken, çok sayıda tüp yüklü araç alandan uzaklaştırıldı.

Tüp depolarının olduğu alanda yangın

Tüp depolarının olduğu alanda yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir