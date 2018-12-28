1 Tüpçü dükkanında patlama Bir tüpçü dükkanında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

2 Sibel Tüzün: Kar beni terapi ediyor Şarkıcı Sibel Tüzün Palandöken'de tatil yapıyor.

3 Atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı Maden ve Petrol İşleri, Tarım İşletmeleri, Çay İşletmeleri Genel Müdürlükleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete’de duyuruldu.

4 Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem Batı Papua eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5 Paris Hilton çocukluk hali Dünyaca ünlü milyarder Paris Hilton, eskilerden fotoğraflar yayınladı.

6 Kim Kardashian yine kızdırdı Kim Kardashian ve Kanye West, milyon dolarlık evlerinde verdikleri Noel partisinde çekilen pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.