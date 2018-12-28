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Tüpçü dükkanında patlama

Bir tüpçü dükkanında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İHA | 28.12.2018 - 07:48..
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Trabzon’da Rıfat Atahan’a ait olduğu öğrenilen işyerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Dükkan üzerinde bulunan 2 dairede patlama esnasında zarar görürken, patlama anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çok sayıda işyerinde büyük maddi hasarın meydana geldiği patlamada dükkan sahibi Atahan, KTÜ Tıp Fakültesine kaldırıldı.

TÜPLER GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Atahan’ın işyerini kapattığı esnada patlamanın meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, işyerinde bulunan çok sayıda tüp itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye alındı.

Tüpçü dükkanında patlama anı ViDEO

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