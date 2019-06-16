Tüpü çakmakla kontrol etmek isterken yangın çıkardı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi yaşanan olay Atatürk Mahallesi sakinlerini korkuttu.

Sokakta bulunan 7 katlı apartmanın 2. katında oturan Mehmet İnan (55), evindeki tüpü değiştirirken gaz kaçağını çakmak ile kontrol etmeye kalktı.

Yaşlı adamın çakmağını çakması ile birlikte çiftin evi birden alevler içinde kaldı.

İTFAİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Yangın kısa sürede balkona ve oradan evin diğer odalarına sıçrarken, alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olay yerine gelen Gazdaş ekipleri de önlem amaçlı bölgedeki doğalgazı kesti.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmazken Mehmet İnan’ın eşi Naciye İnan dumandan etkilendi. Yaşlı kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulansta ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.