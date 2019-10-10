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Turabi Çamkıran Times Meydanı'nda

Times Meydanı'na posteri asılan Turabi, Instagram hesabından bir yazı paylaştı.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 07:57..
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Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz yıl “War of the Worlds” yarışmasına katılmış ve birinciliği göğüslemişti.

Turabi Çamkıran Times Meydanı'nda

"BU GERÇEK OLAMAZ"

Amerika'da geniş bir hayran kitlesi edinen ve Times Meydanı'na posteri asılan Turabi, hislerini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı: "Bu gerçek olamaz! Bir gün, birileri bana 'Mersin, Demirtaş Mahallesi'nden çıkıp, Amerika’da MTV kanalında, en zor ve çok kazandıran yarışmasını kazanacaksın, ve Amerika’da ünlü olacaksın, sokaklarında insanlar seninle fotoğraf çekilecek, New York, Times Square meydanında haftalarca dev posterin olacak' deseydi, kesin inanırdım.

"SİZ OLMASAYDINIZ BUNU BAŞARAMAZDIM"

Şaka, şaka. Tabi ki de inanmaz, dalga geçiyor diye kızardım. Başarılarımla sevinen herkese çok teşekkür ederim. Başarısız olmamı isteyen, zamanında köstek olmaya çalışan, yaptığım şeylerle dalga geçenler, 'başaramazsın-yapamazsın' diyen herkese daha çok teşekkür ederim. Belki siz olmasaydınız bu kadar başaramazdım.

"AİLENİZE SAYGIDA KUSUR ETMEYİN"

Umarım her genç kardeşim hayallerine ulaşır. Benden size ufak bir ip ucu; Çok çalışın, ailenize saygıda kusur etmeyin, kimseden medet ummayın, herkesi dinleyin ama kendi bildiğinizi yapın. Hayat başkalarının dediğini yapmak ve başkalarını mutlu etmeye çalışmak için çok kısa.İnsanları mutlu edemezsiniz. Şimdi gidip suyun üzerinde yürü, 'Yüzme bilmiyor ki, o yüzden suyun üstünde yürüyor' derler."

Turabi Çamkıran Times Meydanı'nda

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