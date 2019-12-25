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Türbülansa giren uçak yolcuları korkuttu

İstanbul-Van seferini gerçekleştiren uçağın türbülansa girmesi sonucunda yolcular panikledi.

İHA | 25.12.2019 - 05:26..
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 17.00'da kalkan İstanbul-Van seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçak, Van semalarında geldiğinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden iki kez pas geçti.

ERZURUM'A İNİŞ YAPABİLDİ

Havalimanına inemeyen uçak rotayı Erzurum'a çevirdi. Erzurum'a dönen uçağın türbülansa girmesi sonucu havada korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa süre yaşanan paniğin ardından normale dönen uçak, Erzurum Havalimanı'a iniş yaptı.

İsteyen yolcular karayolu ile Van'a gönderilecek, istemeyenler ise tekrar İstanbul'a geri dönecek.

Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar VİDEO

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