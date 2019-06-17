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Türbülansa giren uçakta hostes tavana çarptı

Kosova’dan İsviçre’ye uçuşu sırasında İtalya üzerinde seyir halindeyken türbülansa giren uçakta 10 kişi yaralandı. 121 kişinin bulunduğu uçakta, türbülans sırasında hostes uçağın üst kısmına çarptı.

DHA | 17.06.2019 - 18:27..
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Kosova’nın Priştine şehrinden havalanan ve İsviçre’nin Basel şehrine uçuş yapmakta olan 121 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, İtalya hava sahası üzerindeyken türbülansa girdi.

PANİK ANLARI KAMERADA

ALK Havayolları şirketine ait Boeing 737-300 tipi yolcu uçağında, türbülans sırasında yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda yolcunun çığlık attığı ve hosteslerden birinin uçağın tavanına çarptığı ve yolculardan birinin dua ettiği görüldü.

Uçak türbülansa girdi, hostes tavana çarptı İZLE

10 KİŞİ YARALANDI

Yerel medya, uçağın Basel’e 30 dakika geç ulaştığını; yolculardan 10’unun hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

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