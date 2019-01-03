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Turgut Altınok'un kızı İyi Parti'den istifa etti

Turgut Altınok siyasetten çekilince İyi Parti'den siyasete giren kızı Ayça Altınok, babasının AK Parti'den aday olmasıyla istifa dilekçesini verdi.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 14:39..
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Turgut Altınok'un kızı İyi Parti'den istifa etti

Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üç dönem sürdüren (1994-2009), 30 Mart 2014 yılında BBP'den Keçiören Belediye Başkanlığı’na aday olan Turgut Altınok, kaset kumpasıyla siyasetten ayrılmak zorunda kalmıştı.

Altınok, 1 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tanıtımıyla, AK Parti’nin Ankara Keçiören belediye başkan adayı olarak siyasete geri döndü.

Turgut Altınok'un kızı İyi Parti'den istifa etti

KIZI, İYİ PARTİ'DEN SİYASETE GİRMİŞTİ

Altınok’un kızı Ayça Altınok da bu adaylıktan önce siyasete atılmıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Haziran 2018’deki Düzce mitinginde Altınok’u "Efsane belediye başkanının kızı." diyerek tanıtmıştı.

Turgut Altınok'un kızı İyi Parti'den istifa etti

BABASI AK PARTİ'DEN ADAY OLUNCA İSTİFA ETTİ

Ancak babası Turgut Altınok'un AK Parti’den adaylığının kasım ayında kesinleşmesinin ardından Ayça Altınok, İyİ Parti’den ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa etti.

Ayça Altınok istifanamesinde gerekçesini şu ifadelerle anlattı: "İyi Parti Genel Merkez Başkanlığı parti üyeliğimden, gördüğüm lüzum üzerine bu tarihten itibaren istifa ediyorum. İstifa ettiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını dilerim."

Turgut Altınok'un kızı İyi Parti'den istifa etti

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