Bakırköy'de LPG hortumu patlamaya neden oldu

Ay'ın neden hep aynı yüzünü görüyoruz?

1 Serdar'dan sonra Eren de yolcu Serdar Aziz'e kulüp bulmasını söyleyen Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Eren Derdiyok'la da yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

2 Turgut Altınok'un kızı İyi Parti'den istifa etti Turgut Altınok siyasetten çekilince İyi Parti'den siyasete giren kızı Ayça Altınok, babasının AK Parti'den aday olmasıyla istifa dilekçesini verdi.

3 İBB Başkanı Uysal: Adalar'da atlı fayton sistemi değişmeli Adalar’daki atlı faytonlu sistemle ilgili konuşan İBB Başkanı Uysal, “Yazın 2 ay çalışan bir sistemle 12 ay o atların bakım imkan ve ihtimali yok. O sistemi değiştirmek için çalışıyoruz." diye konuştu

4 Zonguldak Maden Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi Zonguldak'ta iki yıl önce açılan ve 'Yaşayan Müze' olarak adlandırılan Türkiye'nin ilk taş kömürü müzesi, maden tarihine ışık tutma misyonuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

5 Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü Olayda bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, duvarın yıkıldığı odadaki eşyalar zarar gördü.

6 Recep Tayyip Erdoğan-Berhem Salih ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'le ortak basın toplantısında "Irak'ın altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız." mesajını verdi.