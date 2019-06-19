taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8392
Euro
6.551
Altın
1344.36
Borsa
94342.8
Gram Altın
252.059

Turgutlu’da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Son günlerdeki sağanak yağış, tarım arazilerinde de zarara neden oldu

İHA | 19.06.2019 - 17:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde üzüm bağları ve meyve bahçeleri yağıştan olumsuz etkilendi.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, sağanak yağış sonrası tarım arazilerinde meydana gelen zarar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"MEYVE AĞAÇLARI KIRILDI"

Turgutlu İlçe Tarım Müdürlüğü ve ziraat odası ekiplerinin zarar tespit çalışmaları için tarım arazilerinde çalışma yaptıklarını belirten Şenol, "Turgutlu’da dün yaşanan aşırı yağış nedeniyle tarım arazilerimizin büyük bölümü zarar gördü. Yağış nedeniyle üzüm bağlarımızda taneler dökülürken, meyve ağaçları kırıldı. Çiftçilerimizin çalışmaları zaten zorken, şimdi daha da zorlaştı. Zarar çalışmalarını bir an önce sonuca ulaştırıp, çiftçilerimizin zararının azda olsa telafi edilmesi için çalışacağız" dedi.

Turgutlu’da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Turgutlu’da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Turgutlu’da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Turgutlu’da sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

827
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

165
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine cevap verdi

İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine cevap verdi

527
Mısır'ın tek ses medyası

Mısır'ın tek ses medyası

146
AB mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgisini ticari marka saymadı

AB mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgisini ticari marka saymadı

42
En kolay Schengen vizesi veren ülke

En kolay Schengen vizesi veren ülke

59
İran turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

İran turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir