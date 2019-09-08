taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

Turgutlu’da trafik kazası

Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA | 08.09.2019 - 22:44..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde  İzmir istikametine seyir halinde olan Şuayip Çetin (35) idaresindeki 09 HC 322 plakalı otomobille yine aynı istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ZAN 25 plakalı otomobil çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada Şuayip Çetin’in kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Melek Öztürk (55), Tuğba Öztürk (22) ve Mehmet Öztürk (54) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turgutlu’da trafik kazası

Turgutlu’da trafik kazası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu: Yenikapı'ya gitmem, utanıyorum

Ekrem İmamoğlu: Yenikapı'ya gitmem, utanıyorum

720
Susamam klibindeki rapçi geri adım attı

Susamam klibindeki rapçi geri adım attı

152
Süleyman Soylu'ndan İstanbul'a kayyum açıklaması

Süleyman Soylu'ndan İstanbul'a kayyum açıklaması

483
Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasında kutladı

Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasında kutladı

83
Diziseverler bir de Duygu Kutlu'nun parodilerini izleyin

Diziseverler bir de Duygu Kutlu'nun parodilerini izleyin

50
Aksaray'da çocuğu ezerek öldüren alkollü sürücü

Aksaray'da çocuğu ezerek öldüren alkollü sürücü

274
Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir