Turist gibi girdiği kuyumcuyu dolandırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki dükkanını açan Oğuzkan Telci, rafları düzelttiği sırada, içeri yabancı uyruklu biri girdi.

1 SAAT PAZARLIK YAPTI

Elindeki zinciri Telci'ye gösteren şahıs, zinciri satmak istediğini söyledi. Zincirin bir parçasını kontrol eden Telci, İngilizce iletişim kurduğu şahsa 14 bin lira para teklif etti. Telci ile turist görünümlü dolandırıcı, yaklaşık 1 saatlik pazarlığın ardından 16 bin 200 liraya el sıkıştı.

Sahte turist kuyumcuyu 16 bin lira dolandırdı İZLE

ALTIN KAPLAMA PİRİNÇ ÇIKTI

Telci, alışverişin ardından, müşterinin dükkandan ayrılmasıyla altın zinciri tekrar kontrol etmek istedi. Zincirin diğer halkalarını kesen Oğuzkan Telci, halkaların altın kaplama pirinç olduğunu gördü. Dolandırıldığını anlayan Telci, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada şüphelinin kuyumcu dükkanından ayrıldıktan bir süre sonra koşarak kaçtığını belirledi.

DOLANDIRICI ARANIYOR

Sahte altın zinciri incelemek üzere kriminal laboratuvarına götüren polis ekipleri, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.