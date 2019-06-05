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Turistik beldelerde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilenler turistik sahil şeridinde yoğunluk oluşturdu. Şehir kıyılarında araç kuyrukları bulunuyor.

AA | 05.06.2019 - 05:10..
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Turistik beldelerde bayram yoğunluğu

9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler tatil beldelerine akın etti. O turistik bölgelerin de başında Muğla, Milas, Bodrum ve Fethiye geliyor.

Turistik beldelerde bayram yoğunluğu

Turistik beldelerde bayram yoğunluğu

ARAÇ KUYRUKLARI

Ramazan Bayramı tatilini Bodrum ve Fethiye'de geçirmek isteyenler, yoğunluğa neden oldu.Tatilcilerin yoğunluğu, araç trafiğine de yansıdı. Araçlar, Milas -Bodrum kara yolu, Torba ve Kaynar ve ilçe girişindeki Yokuşbaşı mevkisinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Turistik beldelerde bayram yoğunluğu

Turistik beldelerde bayram yoğunluğu

PLAJLAR DOLDU TAŞTI

Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda da zaman zaman araç kuyrukları meydana geldi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Bazı vatandaşlar denize girmeyi, bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Turistik beldelerde bayram yoğunluğu

Turistik beldelerde bayram yoğunluğu

Kumsallar yoğunluğuyla dikkat çekerkenMacera tutkunları, Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.

Turistik beldelerde bayram yoğunluğu

Turistik beldelerde bayram yoğunluğu

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