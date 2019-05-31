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Turistik Doğu Ekspresi Kars'a ulaştı

Ankara'dan ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi 120 yolcusu ile Kars'a geldi.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 10:01..
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Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi sabahın ilk ışıklarıyla 120 yolcusu ile Kars'a ulaştı.

BİR BİLET 400 TL

Ankara-Kars arasındaki mesafeyi 32 saatte tamamlayan trende 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere 9 vagon bulunuyor. Ankara'dan pazartesi ve çarşamba günleri saat 19.55'te, Kars'tan ise çarşamba ve cuma günleri saat 23.55'te hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumda kişi başı 250 TL olacak.

Turistik Doğu Ekspresi Kars'a ulaştı

Turistik Doğu Ekspresi Kars'a ulaştı ViDEO

KENTİN TARİHİ MEKANLARINA GEZİ

Sabahın ilk ışıklarıyla Kars’a giren Turistik Doğu Ekspresi için saat 08.00’de, Tren Garı’nda bir tören yapılacak. Turistik Doğu Ekspresi ile Kars’a gelen yolcular, bugün başta Ani Ören Yeri olmak üzere Çıldır Gölü, Kars Kalesi, Harakani Türbesi ve kenttin tarihi mekanlarını gezecek.

Turistik Doğu Ekspresi Kars'a ulaştı

İSTASYONLARI

Öte yandan Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, halka daha iyi hizmet sunulabilmesi ve iç turizmin artırılmasına yönelik planlanan Turistik Doğu Ekspresi'nin, Ankara'dan Kars yönüne durakları; Erzincan, İliç ve Erzurum istasyonları olurken, Kars'tan Ankara yönüne durakları ise, Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonları olacak.

Turistik Doğu Ekspresi Kars'a ulaştı

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