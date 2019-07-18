Turistin açtığı bayrak ortalığı karıştırdı

Türkiye'nin Amerika ile arasında yaşanan gerilimi fırsata çevirmek isteyen Yunanistan, F-35'leri envanterini katmanın planını yapıyor.

7

Yılın ilk yarısında 455 milyar lirayı kartla ödedik

Türkiye'de kredi kartı sayısı 67.9 milyona ve banka kartı sayısı da 156 milyona ulaştı. Ocak-haziran döneminde kartlı ödeme tutarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artış gösterdi.