Turistin açtığı bayrak ortalığı karıştırdı

Kimliği açıklanmayan Kuzey Iraklı bir turist, elinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile göl kenarında fotoğraf çektirmek istedi.
İMDADINA JANDARMA YETİŞTİ
Bu sırada çevredeki vatandaşlar, şahsın elindekini terör örgütü PKK'nın sözde bayrağı sandı. Ardından da tepki büyüdü ve saldırıya dönüştü.
Linç edilmek istenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından güçlükle vatandaşların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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