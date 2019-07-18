taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6909
Euro
6.3938
Altın
1417.11
Borsa
101551.77
Gram Altın
259.207

Turistin açtığı bayrak ortalığı karıştırdı

Uzungöl'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyen kişi, terör örgütü PKK sempatizanı sanılınca linç edildi.

İHA | 18.07.2019 - 15:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Turistin açtığı bayrak ortalığı karıştırdı

Kimliği açıklanmayan Kuzey Iraklı bir turist, elinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile göl kenarında fotoğraf çektirmek istedi.

İMDADINA JANDARMA YETİŞTİ

Bu sırada çevredeki vatandaşlar, şahsın elindekini terör örgütü PKK'nın sözde bayrağı sandı. Ardından da tepki büyüdü ve saldırıya dönüştü.

Linç edilmek istenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından güçlükle vatandaşların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Turistin açtığı bayrak ortalığı karıştırdı VİDEO


Turistin açtığı bayrak ortalığı karıştırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu soruları yanıtladı

Ahmet Davutoğlu soruları yanıtladı

504
Emniyet Genel Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürü değişti

177
NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

173
Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

147
Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

370
Amerika F-35 projesinin çökmesini istemedi

Amerika F-35 projesinin çökmesini istemedi

121
Davutoğlu, Suriye politikası suçlamalarına cevap verdi

Davutoğlu, Suriye politikası suçlamalarına cevap verdi

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir