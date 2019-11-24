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Turistler 9 ayda 5.1 milyar dolarlık yemek yedi

Türkiye'yi bu yılın ocak ve eylül dönemi arasında ziyaret eden turistlerin, yeme-içme harcamaları 5.1 milyar dolar oldu.

AA | 24.11.2019 - 12:54..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın 9 ayında Türkiye'yi yurt dışından 4 milyon 555 bin 361'i Türk vatandaşı olmak üzere 39 milyon 953 bin 91 kişi ziyaret etti.

Söz konusu dönemde turizm geliri yaklaşık 26.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Turistler 9 ayda 5.1 milyar dolarlık yemek yedi

5 MİLYAR 63 MİLYON DOLARLIK YEMEK YEDİLER

Turistlerin kişisel harcamaları 19 milyar 550 milyon dolar, paket tur harcamaları ise 7 milyar 84 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi 5 milyar 63 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 4 milyar 941 milyon dolarla diğer mal ve hizmetler ve 2 milyar 838 milyon dolarla konaklama takip etti.

Turistler 9 ayda 5.1 milyar dolarlık yemek yedi

SPOR, EĞİTİM VE KÜLTÜRE 319 MİLYON DOLAR

Yabancı ziyaretçiler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları sağlık için 793.5 milyon dolar harcadı. Turistlerin spor, eğitim ve kültürel faaliyetler için harcadığı tutar ise 319 milyon doları aştı.

Turistler 9 ayda 5.1 milyar dolarlık yemek yedi

HEDİYELİK EŞYAYA ÖDENEN TUTAR 1.5 MİLYAR DOLAR

Turistler 2 milyar 998 milyon 477 bin dolar giyim ve ayakkabı için harcama yaparken, hediyelik eşyaya 1 milyar 42 milyon 548 bin dolar verdi. Diğer harcamalara ise 803 milyon dolar para ayıran turistlerin Türkiye'den halı ve kilim almak için ödediği tutar 96.7 milyon dolar oldu.

Turistler 9 ayda 5.1 milyar dolarlık yemek yedi

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