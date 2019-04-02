İzlanda’nın Jökulsarlon Gölünde çok sayıda turist, Breiamerkurjökull buzulunu seyrederken beklemedikleri bir olay yaşandı.

Turistler buzulu seyrederken, bir buz kütlesinin kırılıp göle düşmesiyle dev dalgalar oluştu.

HAVALARIN ISILMASIYLA BUZULLAR KIRILIYOR

Dalgaların üstlerine geldiğini gören turistler koşarak sahilden uzaklaştı. Bu anları kamerasına alan tur rehberi ise "Bu kış boyunca yakından gördüğüm en büyük kırılmaydı" açıklamasında bulundu. Tur rehberi ayrıca, "İşte bu yüzden müşterilerimize buzulda kırılma olduğu anda kaçmaları gerektiği uyarısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Turistler buzul kırılmasından son anda kurtuldu ViDEO