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Turistler buzul kırılmasından son anda kurtuldu

İzlanda Jökulsarlon Gölünde, turistlerin buzulları hayranlıkla seyrettiği sırada büyük bir buz kütlesi düşerek felakete sebep oluyordu.

İHA | 02.04.2019 - 11:24..
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İzlanda’nın Jökulsarlon Gölünde çok sayıda turist, Breiamerkurjökull buzulunu seyrederken beklemedikleri bir olay yaşandı.

Turistler buzulu seyrederken, bir buz kütlesinin kırılıp göle düşmesiyle dev dalgalar oluştu.

HAVALARIN ISILMASIYLA BUZULLAR KIRILIYOR

Dalgaların üstlerine geldiğini gören turistler koşarak sahilden uzaklaştı. Bu anları kamerasına alan tur rehberi ise "Bu kış boyunca yakından gördüğüm en büyük kırılmaydı" açıklamasında bulundu. Tur rehberi ayrıca, "İşte bu yüzden müşterilerimize buzulda kırılma olduğu anda kaçmaları gerektiği uyarısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Turistler buzul kırılmasından son anda kurtuldu ViDEO

Turistler buzul kırılmasından son anda kurtuldu

Turistler buzul kırılmasından son anda kurtuldu

Turistler buzul kırılmasından son anda kurtuldu

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