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Turistler İncekum Plajı'nın tadını çıkarttı

Yurdu soğuk ve kar etkisi altına almışken Antalya’da yerli ve yabancı turistler, boşalan sahillerin tadını çıkarıyor.

İHA | 18.12.2019 - 16:23..
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Yurt genelinde soğuk kış aylarının etkili olmasına rağmen turizmin başkenti Antalya hala denize girilen yaz sezonunu yaşıyor.

Karaların soğumasıyla birlikte ısınan sular, denize girmeyi de daha cazip hale getirdi. Güneşli havaları fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere gitti.

Turistler İncekum Plajının tadını çıkarttı VİDEO

Turistler İncekum Plajının tadını çıkarttı -3

PLAJLARI DOLDURDULAR

Sıcak hava, Antalya kent meydanıyla birlikte Alanya’da da etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren İncekum sahiline gelen yerli ve yabancı turistler, denize girip balık tuttu. Kimi denize girerek yüzdü, kimi güneşlendi, kimi de deniz kenarında sıcak kış ayının tadını çıkardı.

Turistler İncekum Plajının tadını çıkarttı -2

Avsallar'da yaşadığını ifade eden İngiliz bir turist, İncekum Plajı'nın çok güzel olduğunu belirterek, haftanın 3 günü sahile geldiğini söyledi.

Turistler İncekum Plajının tadını çıkarttı -1

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