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Turistleri dolandıran kuyumcunun dükkanı mühürlendi

Alanya'da sahte altın satan dükkan zabıta tarafından kapatıldı.

İHA | 16.06.2019 - 18:02..
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu bir gruba sahte altın sattığı tespit edilen ve yapılan aramalarda çokça sahte altın ele geçirilen kuyumcu dükkanı, emniyet güçleri ve Alanya Belediyesi Zabıta Birimi ekiplerince faaliyete kapatılarak mühürlendi.

Turistleri dolandıran kuyumcunun dükkanı mühürlendi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şehrin huzurunu bozan, yerli veya yabancı vatandaşlarımızı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelemiz sürecek. Bu ve benzeri faaliyet içerisinde bulunan herkese karşı elimizden gelen yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Turistleri dolandıran kuyumcunun dükkanı mühürlendi

Turistleri dolandıran kuyumcunun dükkanı mühürlendi

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