Alanya’da yaklaşık 5 yıldır taksicilik yapan Mustafa Yüksel, taksicisine çeşitli aktiviteler yaparak yabancı müşterilerinin ilgisini çekiyor.

Müşterileriyle sürekli sohbet halinde olan Yüksel, taksisine aldığı yabancıların diline göre müzikler açarak eğlendiriyor. Taksisinde buna benzer birçok aktiviteler yapan Yüksel, müşteriyle kaynaşarak arkadaş oluyor ve güvenlerini kazanıyor. Özellikle yerleşik yabancılar, taksi ihtiyacı duyduklarında Yüksel’e telefonla ulaşarak kendilerini gideceği noktaya götürmesini istiyor.

"BAZI AKTİVİTELER GETİRDİM"

Taksisine binen 2 Alman kızın, ünlü bir şarkıya playback yapıp dans etmeleri günün konusu oldu. Yüksel, Alman kızların dans görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine, birçok kişi tarafından beğeni aldı.

Verdiği hizmeti anlatan Yüksel, "Müşteriler verdiğim hizmetten gayet memnun olarak ayrılıyorlar. Taksiye bazı aktiviteler getirdim. Mesela taksinin içine çeşitli ışıklar taktım. Avrupalı turistler çok ilgi istiyor." dedi.

Turistleri eğlendirerek taşıyan taksici VİDEO

"GÜVEN VERMEK ÖNEMLİ"

Taksisinde playback yapan Alman turistlerle ilgili konuşan Yüksel, yolculuk yaparken böyle bir olay yaşandığı aktardı.

Yüksel, "Alman turistlerle yolculuk yaparken onların sevdikleri müziği açtım ve kameraya kaydetmeye başladım. Ortaya böyle güzel bir şey çıktı. Ben bu görüntüleri sosyal medyada paylaştım ve çok güzel tepkiler oldu. Tabii güven ve ilgiden dolayı ortaya böyle şeyler çıkıyor. Ben sürekli yabancı müşterilerimle sohbet halinde oluyorum. Onlarla iletişim kuruyorum. Tabii önce güven vermek önemli, sonrasında her şey kendiliğinden geliyor." diye konuştu.