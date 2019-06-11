Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı’na gelen tatilcileri yılın her mevsiminde göl çevresinde gezdirmek için kullanılan faytonları çeken atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı.

BAYGIN HAYVANA İŞKENCE

Aniden bayılarak yere düşen at, sahibi tarafından çekiştirilince acı içinde yerden kalkmaya çalışsa da başaramadı.

Tatilcilerin gözleri önünde yaşanan olayı bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Turistlerin gözdesi fayton, atlara eziyet olmaya devam ediyor VİDEO