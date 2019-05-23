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Turizm teşviki kanun teklifi kabul edildi

Sektörü geliştirmek adına TBMM'de görüşülen teşvik kanunu kabul gördü.

İHA | 23.05.2019 - 20:40..
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Turizm teşviki kanun teklifi kabul edildi

Meclis gündemini uzun bir dönemdir meşgul eden Turizm Teşviki Kanun teklifinin kabul edildiği duyuruldu.

Teklif görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda devam edildi. Kanun teklifinde, turizm işletmesi belgeli işletmeler için yapılan sınıflandırma çalışmalarında sektör temsilcisinin bulunmadığı hallerde, üç Bakanlık kontrolörü yerine iki Bakanlık kontrolörünün sınıflandırma yapabilmesi sağlanıyor.
Turizm tesislerinde çalışan personelin konaklamasıyla ilgili düzenlemeler getiriliyor.

ÖDENEK AKTARILACAK

Turizm merkezlerine yönelik yol iyileştirme çalışmaları kapsamında yol yapma imkanı bulunmayan belediyelere ilgili Bakanlığın ödenek aktarması öngörülüyor.
Dalış turizmine yönelik hükümler bulunuyor.

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