Turizmcilerden 9 günlük Kurban Bayramı talebi

Turizmciler ile sanayiciler, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda tartışıyor.

Turizmiler tatilin 9 gün olmasını isterken, sanayiciler bu durumun ülkenin ekonomisine zarar vereceğini düşünüyor.

Herkesin merakla beklediği Kurban Bayramı tatili,11-14 Ağustos arasında. Eğer 15-16 Ağustos tarihleri tatile dahil edilirse Kurban Bayramı 9 güne çıkacak.

SANAYİCİ İTİRAZ EDİYOR

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmaması gerektiğini belirterek, tatilin uzatılması önerilerine karşı çıktı. Özdebir, şunları kaydetti: “Bu yıl turizm zaten çok başarılı bir sezon geçiriyor. Dolayısıyla 5 günlük Kurban Bayramı tatilini daha fazla uzatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Uzun süreli tatiller üretimi büyük bir kesintiye uğratıyor. Hükümetin aldığı idari izin kararları piyasaların tamamen durmasına yol açıyor. Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, şu an daha fazla tatile değil daha fazla üretim yapmaya ihtiyacımız var.” dedi.

TURİZMCİLER BAYRAMDA 9 GÜN TATİL İSTİYOR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise Kurban Bayramı tatilininin, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 9 gün olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi. Ayık ayrıca, vatandaşın uygun fiyatlara tatil yapabilmesi ve planlaması açısından blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini belirtti. Ayık, bayrama yaklaşık bir ay kaldığına dikkat çekerek, bayram tatilinin 10 Ağustos arefe günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkartılmasının geç kalınmış olsa da iyi olacağını kaydetti.