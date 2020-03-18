Turizmcilerin korona sonrası umudu yerli turist

Türkiye, 2020 yılında yabancı ziyaretçi açısından yeni bir rekora gidiyordu, ancak bir anda ortalık karıştı.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'ye de sıçraması sonrası turizmcilere ağır darbe vurdu.

Koronavirüs nedeniyle turizmde yurt dışı rezervasyonlarının iptalleri, ardı ardına gelmeye başladı.

Sektör şu anda kasım, aralık, ocak, şubat aylarında yapılan tüm ön rezervasyonlarını kaybediyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Korona sonrası ciddi zarara uğradıklarını belirten Bağlıkaya, "İptaller geliyor, yeni rezervasyon hiç gelmiyor. Yurt dışından gelen yeni rezervasyon hiç yok. Türkiye'ye seyahate gelmek isteyen insanlara 'rezervasyonlarınızı iptal etmeyin, erteleyin, ileri bir tarihe öteleyin' yönünde telkinlerde bulunuyoruz.” dedi.

YERLİ TURİST İÇİN YENİ UYGUN PAKETLER

Bağlıkaya, koronavirüs salgını sonrasında sektörü canlandıracak adımlar atmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yaz aylarında yerli turistin tatil yapabilmesi için mümkün olduğunca standart ve uygun tatil paket hazırlıklarımız var. Hava yollarının belli destinasyonlara ve otellerin ise belli bir kapasiteye kadar sabit fiyat uygulaması yapabileceğini, acentelerin de bunu paket haline getirerek minimum giderleri kadar bir masraf üstüne ekleyerek satma konusunda bir çalışmamız var. Bununla ilgili görüşmeler yapıyoruz, önümüzdeki haftaya kadar tamamlayıp açıklamayı planlıyoruz.





“HER ŞEY DAHİL MODELİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR”

Sezon öncesi yeni tedbirler de almak gerekiyor. Açık büfe sisteminin nasıl devam edeceği belirsiz. Salgın devam ederse her şey dahil model değiştirilebilir, aksi halde insanlar o ortamda olmak istemeyecektir.”