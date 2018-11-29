Turizmcilerden yerli turistlere uyarı

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi nedeniyle zor bir dönem geçiren turizm sektörü eski günlerine döndü. İlişkilerin düzelmesiyle birlikte sahillere Rus akını başladı.

Kurda yaşanan dalgalanmaları fırsat bilen yabancı turistler de rotalarına Türkiye'yi ekledi.

YERLİ TURİSTE YER KALMAYACAK

2019 yazında yüksek oranda turist bekleyen Türk turizmciler, yerli turistlerin erken davranmasını bekliyor.

Öyle ki; otel odalarının büyük kısmı yabancı turiste ayrıldı. Bu yıl, otel odalarının yüzde 85'i yabancı turiste ayrılırken, yüzde 15'lik kısım yerli turiste ayrıldı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, 2018 yılında yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın sektörün beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.

"YURT DIŞI SATIŞLARI BÖYLE GİDERSE İÇERİDE YER BULAMAYABİLİRLER"

Son 10 yıldır erken rezervasyon kampanyaları ve özel tanıtım çalışmaları yapıldığını belirten Ayık, iç pazardaki erken rezervasyonda son 2-3 yıldır çok ciddi artışlar yaşandığını vurguladı. Türk insanının tatil alışkanlıklarının değiştiğine dikkati çeken Ayık, şunları kaydetti: "2019 için vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum, yurt dışı satışları bu seviyede giderse içerde yer bulmakta zorlanabilirler. Bunun için erken rezervasyon kampanyalarına ciddi bir katılım yapmak lazım."