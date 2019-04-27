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Turizmcilerin gelir beklentisi 35 milyar dolar

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl turizmde 35 milyar dolar, döviz girdiği beklendiğini açıkladı.

AA | 27.04.2019 - 12:19..
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Turizmciler, 2019 yazından umutlu, 50 milyon turist bekleyen turizmciler gelirde de rekor kırmak peşinde.

Sağlık turizmine ilişkin bir çalıştaya katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, sektörün 2018 yılını rekorlarla kapattığını ve 2019 yılına da aynı hızla başladıklarını söyledi.

"YÜKSEK SEGMENTTE TURİST BEKLİYORUZ"

TÜRSAB'ın 2019 yılı çalışmaları hakkında bilgi veren Bağlıkaya, şöyle konuştu: "İlk iki ayda yüzde 7,4'lük artışımız oldu. Yüksek sezona geldikçe bu sayılar daha da artacak. Hedeflenen 50 milyon turist rakamına inşallah ulaşacağız. Sektörde, 35 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi bekleniyor. Bu döviz girdisini artırmamız için değişik segmentlerde turistleri hedeflememiz gerekiyor. Sağlık turizmi, golf turizmi, spor turizmi gibi. İşte bugün de Afyonkarahisar'da sağlık turizmiyle ilgili bir çalıştay yapıyoruz."

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