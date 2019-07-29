Turizmcinin 9 günlük gelir beklentisi

Türkiye bu yıl üst üste turist rekorları kırdı.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanamlar ve turizmcilerin yabancı turistlere yönelik yaptığı kampanyalar bu artışta etkili oldu.

Şimdi gözler Kurban Bayramı tatilinde.

Turizmciler, tatilin 9 güne çıkarılmasını istedi.

9 MİLYAR LİRALIK EKONOMİK HAREKET

15-16 Ağustos'un da tatil edilmesini bekleyen turizmciler, 9 günlük tatil süresinde piyasada 9 milyar liranın döneceğini bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Tüm otel kapasitelerinin yüzde 30-35’ini yerli vatandaş dolduruyor. Bu oran sahil kesimlerinde yaklaşık yüzde 30. Antalya, İstanbul, İzmir, Ege, Kapadokya, Pamukkale gibi bölgeler dışında yüzde 80-90’a kadar çıkabiliyor. Otel konaklamaları açısından baktığımızda yaklaşık 400 bin vatandaşımız otellerde tatil yapar. Ayrıca akraba, memleket ziyaretleri de turizmin bir parçası. Otellerde konaklama, memleket, akraba ziyaretleriyle birlikte de yaklaşık 8-9 milyar TL’lik ekonomik hareket oluşur" diye konuştu.

"BAYRAM DÖNEMLERİ ERKENDEN AÇIKLANMALI"

Bayram tatilinin yüksek turizm sezonuna denk geldiğine işaret eden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, bayramda dolulukların yüzde 95- 100’e ulaşacağını kaydetti. 9 günlük tatil beklentisiyle ilgili geç kalındığına işaret eden Yağcı, "Bayram dönemlerinin erkenden açıklanmasını istiyoruz. Vatandaş ona göre planını yapıyor. Bu ve bundan sonraki tüm resmi tatiller için hep böyle talep ettik. Tatil döneminin erken açıklanması vatandaş için çok büyük kolaylık. Hem ulaşım, hem uygun fiyatlarda tatil imkanı bulunabiliyor. Bundan sonraki tüm dönemler için de tatil yapılacak ya da yapılmayacak neye karar veriliyorsa erkenden açıklanmasıdır" dedi.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ

10 Ağustos arife, 11-12-13-14 Ağustos Bayram