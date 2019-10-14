Turizmin göz bebeği Bodrum'da yaz bitmedi

Bodrum'da ekim ayında ağustosu yaşayan turistler, bol bol güneşlenip denize girdiler.

Türkiye’nin büyük bölümünde kendisini hissettiren soğuk havaya rağmen, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bodrum’da yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi.

Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor VİDEO



BUNALTICI YAZ SICAKLIĞI GERİ GELDİ

Hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 23 derece olan Bodrum’da, bunaltıcı yaz sıcaklığı yeniden geldi. Yaz sezonunun bitmesine rağmen turistler, ilçeyi terk etmedi. Bazı vatandaşlar sahil kenarlarındaki restoran ve kafelerde oturmayı tercih ederken, bazıları ise denize girip güneşlenmeyi tercih etti.

DENİZE GİRİP, GÜNEŞLENDİLER

Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve birçok sahil yabancı turist akınına uğradı. Denize giren turistler, bol bol güneşlenerek sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. Turistler, ekim ayında denize girmenin çok güzel olduğunu söyledi.