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Türk-ABD ortak devriyesinden ilk görüntüler

Fırat'ın doğusunda ABD ile bu sabah başladığımız ortak devriyede çekilen ilk fotoğraflar ajanslara düşmeye başladı.

AA & Ensonhaber | 08.09.2019 - 10:07..
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Türk-ABD ortak devriyesinden ilk görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı.

Fırat'ın doğusunda Türk-ABD ortak devriyesi başladı VİDEO

BAKANLIK FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından; "Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; ​TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı." notuyla fotoğraflar paylaştı.

Türk-ABD ortak devriyesinden ilk görüntüler

Türk-ABD ortak devriyesinden ilk görüntüler

Türk-ABD ortak devriyesinden ilk görüntüler

Türk-ABD ortak devriyesinden ilk görüntüler

SINIRIN DİĞER TARFINA GEÇİLDİ

Türk askeri zırhlı araçlarla sınırın Suriye tarafına geçerek ABD askerleriyle ortak görevlerine başladı.

Türk-ABD ortak devriyesinden ilk görüntüler

Türk-ABD ortak devriyesinden ilk görüntüler

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