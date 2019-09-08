Türk-ABD ortak devriyesinden ilk görüntüler

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Torul'de her doğan bebeğin fidanı olacak

Türkiye'nin bazı il ve ilçelerinde uygulanan ancak devamlılığı olmayan yeni doğanlar için fidan dikimine, Gümüşhane’nin Torul ilçesinde de başlandı. Şimdiye kadar 8 bebek adına fidan dikildi.