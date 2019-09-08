Türk-ABD ortak devriyesinden ilk görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı.
Fırat'ın doğusunda Türk-ABD ortak devriyesi başladı VİDEO
BAKANLIK FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından; "Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı." notuyla fotoğraflar paylaştı.
SINIRIN DİĞER TARFINA GEÇİLDİ
Türk askeri zırhlı araçlarla sınırın Suriye tarafına geçerek ABD askerleriyle ortak görevlerine başladı.