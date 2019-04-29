Türk Akımı yıl sonuna kadar faaliyete geçiyor

Dünyanın en önemli enerji programlarından biri olan Türk Akımı için geri sayım başladı. Gaz dağıtım şirketi Gazprom'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Gazprom bu yıl içerisinde en geç yıl sonuna kadar projenin faaliyete geçirileceğini duyurdu.

PROJEDE SONA GELİNDİ

Gazprom Dış Ekonomik Faaliyet Departmanı Başkan Yardımcısı Dmitriy Handoga, bugünkü telefon konferansı sırasında, “Türk Akımı’nın bu yılın sonuna kadar faaliyete geçeceğinden eminiz. Deniz kısmı tamamlandı, şimdi gaz kabul terminalinin yapımı bitmek üzere. Gazprom, ortağı Botaş ile birlikte karadan geçecek hattın yapımı üzerinde çalışıyor. Kaydedilen ilerleme oldukça hissedilir düzeyde, Türkiye’de boru kaynak ve yapım işleri başladı. Bu sebeple projenin bu yılın sonuna kadar faaliyete geçeceği konusunda hiçbir kuşkumuz yok” dedi.

AVRUPA'YA GAZ TAŞINACAK

Türk Akımı’nın Avrupa’daki kapasitesinin gelişiminin Gazprom’un yetkisi dışında olduğunu, çünkü ulusal operatörler tarafından hayata geçirildiğini dile getiren Handoga, Bulgaristan, Sırbistan ve İtalya’da hazırlık çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu ülkelerde Türk Akımı’yla ilgili önemli hiçbir sorun gözlemlemiyoruz” diye kaydetti.