taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9492
Euro
6.662
Altın
1280.49
Borsa
94535.1
Gram Altın
244.99

Türk Akımı yıl sonuna kadar faaliyete geçiyor

Rusya ile Türkiye arasındaki dev enerji programı Türk Akımı, yıl sonuna kadar faaliyete geçecek. Açıklama projenin en önemli firması olan Gazprom'dan geldi.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 22:52..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın en önemli enerji programlarından biri olan Türk Akımı için geri sayım başladı. Gaz dağıtım şirketi Gazprom'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Gazprom bu yıl içerisinde en geç yıl sonuna kadar projenin faaliyete geçirileceğini duyurdu.

Türk Akımı yıl sonuna kadar faaliyete geçiyor

PROJEDE SONA GELİNDİ

Gazprom Dış Ekonomik Faaliyet Departmanı Başkan Yardımcısı Dmitriy Handoga, bugünkü telefon konferansı sırasında, “Türk Akımı’nın bu yılın sonuna kadar faaliyete geçeceğinden eminiz. Deniz kısmı tamamlandı, şimdi gaz kabul terminalinin yapımı bitmek üzere. Gazprom, ortağı Botaş ile birlikte karadan geçecek hattın yapımı üzerinde çalışıyor. Kaydedilen ilerleme oldukça hissedilir düzeyde, Türkiye’de boru kaynak ve yapım işleri başladı. Bu sebeple projenin bu yılın sonuna kadar faaliyete geçeceği konusunda hiçbir kuşkumuz yok” dedi.

Türk Akımı yıl sonuna kadar faaliyete geçiyor

AVRUPA'YA GAZ TAŞINACAK

Türk Akımı’nın Avrupa’daki kapasitesinin gelişiminin Gazprom’un yetkisi dışında olduğunu, çünkü ulusal operatörler tarafından hayata geçirildiğini dile getiren Handoga, Bulgaristan, Sırbistan ve İtalya’da hazırlık çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu ülkelerde Türk Akımı’yla ilgili önemli hiçbir sorun gözlemlemiyoruz” diye kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Raci Tetik'in cenazesinde protesto

Raci Tetik'in cenazesinde protesto

194
Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

331
CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

149
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

71
Kütahya Belediyesi'nin ilk icraatı heykel anıtı oldu

Kütahya Belediyesi'nin ilk icraatı heykel anıtı oldu

212
Ümit Karan'a basit cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Ümit Karan'a basit cinsel saldırı suçundan hapis cezası

198
Abdullah Gül, eski Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Abdullah Gül, eski Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

288
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir