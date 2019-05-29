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Türk Akımı'nın Bulgaristan ayağında müteahhit değişti

Türk Akım doğal gaz boru hattının Bulgaristan’dan geçecek bölümünü ‘Konsortsium gazovo razvitiye - Blgariya’ adlı şirketin inşa edeceği bildirildi.

AA | 29.05.2019 - 06:51..
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Bulgaristan gaz iletim operatörü Bulgartransgaz’ın icra direktörü Vladimir Malinov, dün düzenlenen basın toplantısında, Türk Akım boru hattı yapımı için daha önce seçilen Arkad şirketinin, gereken evrakları iki kez zamanında teslim etmediği için çalışmalardan uzaklaştırıldığını açıkladı.

MÜTEAHHİT DEĞİŞTİRİLDİ

"Konsortsium gazovo razvitiye - Blgariya" şirketinin, başlarda teklif ettiği fiyatı yüzde 31.5 oranında indirmeye hazır olduğunu dile getiren Malinov, yeni anlaşmanın 1.5 ay içerisinde imzalanması gerektiğini söyledi.

İtalyan-Suudi ortaklığı olan Arkad, boru hattı yapımı için 1.1 milyar euro, Konsortsium gazovo razvitiye - Blgariya ise 1.6 milyar euro istemişti. Yapım süresi 615 gün olarak belirlenmişti.

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