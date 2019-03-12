TürkAkım'ın yüzde 50'si tamamlandı

Gaz Alım Terminali İnşaat Müdürü Erol Yazıcı, Rus gazını, Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak 31.5 milyar metreküp kapasiteli TürkAkım hattının, Kıyıköy’de devam eden gaz alım terminali inşaatına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"YÜZDE 50'Yİ AŞTIK"

Projede deniz ve kara hatlarının birbiriyle bağlantısında son kaynağın yapılmasıyla, Rusya’dan gelen tüm boruların Türkiye’ye bağlanmış olacağını vurgulayan Yazıcı, "Gaz alım terminalinin inşaatına Mart 2018’de başlandı. Şu an itibarıyla yüzde 50'yi aştık." dedi.

3.5 MİLYON SAAT ÇALIŞILDI

Yazıcı, alım terminalinin inşaatının tamamlanmasının ardından birtakım test çalışmalarının yapılacağını belirterek, "Yaklaşık bir ay sonra boruların içleri temizlenerek Rusya’da bulunan Anapa bölgesinden Kıyıköy’deki borulara kadar nitrojen basılacak. Şimdiye kadar 3.5 milyon saat çalışıldı. Bin 700’ü şantiyede aktif olmak üzere 2 bine yakın kişinin çalıştığı bir süreç oldu. Bu projenin tasarım aşamasında bir yıl Hollanda’da TürkAkım’ın merkezinde bulundum. Yetkin bir kadro ile çalışmalar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"UZMANLAR AMSTERDAM VE SAHADA ÇALIŞIYOR"

Yazıcı, şimdiye kadar uluslararası birçok projede görev aldığına işaret ederek, "Bu projeyi diğerlerinden ayıran birçok şeyden bahsedebilirim. Sürekli çalışan çevre mühendisleri ve arkeologlar var. Hem Amsterdam merkezde hem de doğrudan sahada uzmanlar çalışıyor. Gürültü ve trafik gibi olası etkileri izleyen ve denetleyen bir takım var. Güvenlik konusunda çok ciddi bir denetim söz konusu. Tüm paydaşların ilettiği meseleler ve talepler dinleniyor ve herhangi bir zarar varsa karşılanıyor. Herhangi bir şikayet dile getirilmeden çözüm önerileri sunuluyor." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARI AŞAMA AŞAMA TAKİP EDİYORUZ"

Terminalinin inşaatından sorumlu müdür yardımcısı Tarkan Resuloğlu da tesisin, iki simetrik bölümden oluştuğunu ve birinin Avrupa’ya, diğerinin Türkiye’ye iletilecek doğalgaz için inşa edildiğini söyledi.

Resuloğlu, projenin toplam kapasitesi olan 31.5 milyar metreküpte bir artışa gidilmesi durumunda, ek inşaatlarla buradaki kapasitenin de artırılabileceğini bildirdi.

İnşaat mühendisi olarak 25 yıldır TANAP, Nabucco, Şahdeniz gibi büyük projelerde çalıştığını anlatan Resuloğlu, sahada günde ortalama 10-12 saat çalışıldığını kaydetti.